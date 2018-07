Profiboxer schwingen in der Eberthalle die Fäuste

Anzeige

Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird am 15. September bei der Ludwigshafener Box-Gala auch zum dritten Mal in der Pfalz Leon Bauer (Hatzenbühl) in den Ring klettern. Als potenzieller Gegner wird James Kraft (Waldkraiburg) „gehandelt“, der Bruder von Hauptkämpfer Toni Kraft. Doch dieser Kampf steht noch nicht endgültig im Programm.

Der Vorverkauf für den Boxabend, bei dem sich beide Hauptkämpfer für einen WM-Fight in Stellung bringen wollen, hat bereits begonnen: Tickets sind unter www.eventim.de erhältlich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.07.2018