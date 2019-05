Profis geben jungen Musikern Tipps

Ludwigshafen.Einzel- und Gruppenunterricht in Gesang, Gitarre, Piano, Bass und Schlagzeug erwartet die Teilnehmer des fünften Bandcoachings an diesem Wochenende in der Jugendkirche Ludwigshafen (Ludwig-Börne-Straße 2). Einzelpersonen und Bands aus dem kirchlichen Kontext erhalten dabei wertvolle Tipps von professionellen Dozenten wie etwa Silvana Berwanger, Francesco Cottone (Gesang), Steffen Roßkopf (Gitarre), Achim Bißbort (Bass), Stefan Ulrich und Maurice Croissant (Piano) sowie Daniel Jacobi (Schlagzeug). Den Schwerpunkt bildet das neue Liederheft „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder“. Geübt wird heute ab 16 Uhr bis Samstag. Die Ergebnisse werden am Sonntag, 10.30 Uhr, in der Lukaskirche bei einem Musikgottesdienst präsentiert. Mehr Infos unter www.evkirchenmusikpfalz.de. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.05.2019