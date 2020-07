Projekt soll Stadtteile lebenswerter machen

Ludwigshafen.Die beiden „Stadtdörfer“ Oppau und Edigheim sollen für die Zukunft fit gemacht werden. Das Innenministerium stellt nach einem Modellprojekt aus Landau den drei Städten Ludwigshafen, Trier und Koblenz insgesamt 3,5 Millionen Euro zur Verfügung. Stadtdörfer sind Stadtteile, die ihren dörflichen Charakter trotz der Nähe zum Zentrum beibehalten haben. Mit den Bewohnern sollen in den kommenden zwei Jahren Maßnahmen erarbeitet werden, um die Lebensqualität in den Stadtdörfern zu verbessern.

Das Fachbüro Stadtimpuls wurde ausgewählt, den Prozess zu begleiten. Tobias Brokötter stellte das Projekt dem Ortsbeirat Oppau vor. Stadtdörfer seien sowohl von Städtebauförderung als auch Fördertöpfen der Dorferneuerung abgeschnitten, sagte Brokötter. Über den neuen Finanzierungsweg könnten etwa Dorfplätze neugestaltet, Vereinsflächen strukturiert oder mehr Grün in den Ort gebracht werden. „Es soll ein offener Prozess werden, wir wollen nichts vorgeben“, so Brokötter. Bei Interviews habe er erste Erkenntnisse gewonnen und Sorgen und Nöte der Bewohner erfahren. In verschiedenen Phasen sollen nun geeignete Maßnahmen erarbeitet werden.

Genau genommen wird es eine Aktivierungsphase, eine Konzeptphase und eine Umsetzungsphase geben, so der Planer. Im ersten Schritt soll in Bürgergesprächen eine Bestandsanalyse erfolgen. Im zweiten Schritt sollen über Stadtteilworkshops eine Leitidee und ein Standortprofil entstehen. In der letzten Phase geht es um mögliche Projektumsetzungen.

Durchweg positiv war die Reaktion des Ortsbeirats. Gerade die Erarbeitung von Inhalten mit den Bürgern und die Einbindung der Jugend wurde positiv bewertet. Brokötter bescheinigte Oppau und Edigheim viel Potenzial. Beide Stadtteile verfügten über gute Versorgung und Infrastruktur. Er habe ein hohes Maß an Vereinskultur, aber auch die fehlende Einbindung der Jugend festgestellt. Beide Stadtteile zeichneten sich durch starke lokale Identität aus. Die Herausforderung sei, die Nutzungsmischung zu erhalten. ad

