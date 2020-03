Projektchor sucht Sänger

Ludwigshafen.Der Projektchor Camerata Vocale Ludwigshafen beginnt das nächste Vorhaben und sucht dafür erfahrene Sänger in allen Stimmlagen. Das Ensemble studiert das „Messias“-Oratorium von Händel in der Bearbeitung von Mozart zusammen mit Solisten und einem Orchester ein. Die Konzerte sind am 21. und 22. November in der Mundenheimer St. Sebastian-Kirche und St. Jakobus-Kirche in Schifferstadt vorgesehen. Die erste Probe findet am Samstag, 7. März, von 14 bis 16 Uhr im Pfarrzentrum St. Michael in Maudach statt, die zweite Probe am Donnerstag, 19. März, 19.30 Uhr im Chorsaal (Kirchenstraße 10) in Schifferstadt. Weitere Infos bei Dekanatskantor Georg Treuheit unter Tel. 06235/95 73 846. ott

