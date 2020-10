Protest gegen Corona-Vorschriften

Ludwigshafen.Eine kleine Gruppe von Kritikern hat gestern in Ludwigshafen gegen die Corona-Vorschriften von Bund und Ländern insbesondere an Schulen demonstriert. Laut Polizei kamen 25 Demonstranten sowie nochmals rund 25 interessierte Zuhörer vor die Ernst-Reuter-Schule in der Gartenstadt. Ursprünglich waren am Freitag Protestaktionen an vier Standorten geplant, drei davon sagten die Veranstalter jedoch kurzfristig ab – auch eine Kundgebung am Rathausplatz. jei

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.10.2020