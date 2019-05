Protest rund um die Uhr

Ludwigshafen.Die Grünen aus der Südlichen Innenstadt protestieren am heutigen Samstag ab 13 Uhr auf dem Berliner Platz zum 14. Mal gegen das geplante 18 Meter hohe Parkhaus. Der Ortsvorsteherkandidat Jens Brückner und der Ortsbeiratsvorsitzende Raik Dreher starten eine 24-Stunden-Marathon-Aktion. Insgesamt zehn Mitglieder ketten sich nach deren Angaben abwechselnd am Platanenhain zur Rettung der Bäume an. Anwohner aus dem benachbarten Mosch-Hochhaus hätten zugesagt, die Protestierer mit Kaffee und belegten Broten zu unterstützen. Brückner: „Wir machen weiter, bis eine Entscheidung gefallen ist. Auch nach der Wahl werden wir unsere Protestaktion fortsetzen. Wir hoffen auf Unterstützung durch Bürger, denen der Platanenhain am Herzen liegt.“ Der Investor Timon Bauregie hatte als Alternative für eine große Tiefgarage ein Parkhaus vorgeschlagen. Die Platanen sollen an den Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz versetzt werden. ott

