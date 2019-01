Am 17. Oktober 2016 kamen bei einer Explosion im Landeshafen Nord der BASF in Ludwigshafen vier Menschen ums Leben, 44 wurden verletzt - nun startet am 5. Februar der Prozess gegen den 64-jährigen Verdächtigen, der das Unglück ausgelöst haben soll. Wie das Amtsgericht Frankenthal mitteilte, werde gegen den Mann aus Mannheim wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vor der dritten Strafkammer des Landgerichts verhandelt.