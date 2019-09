Prügelei in der Linie 7

Ludwigshafen.In der Straßenbahn ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei teilte am Samstag mit, dass die beiden 15-Jährigen am Freitag gegen 14 Uhr in der Linie 7 von Friesenheim aus in Richtung Oppau unterwegs waren und zunächst nur mit Worten aufeinander losgingen, ehe einer der Streithähne zum Faustschlag ausholte. Diesen Angriff konnte sein Kontrahent allerdings abwehren. Mehrere Fahrgäste gingen dazwischen, trennten die beiden und riefen die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der Angreifer jedoch. Es kam niemand zu schaden. Die Ermittlungen dauern an. hhf

