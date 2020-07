Quote bei 10,4 Prozent

Ludwigshafen.Die Corona-Krise hat die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen weiter verschlechtert. Im Juni waren 9795 Menschen erwerbslos gemeldet – das sind 468 mehr als im Vormonat und 2078 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote in der Chemiestadt stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 10,4 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 7,9 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, stieg die Quote indes nur um 0,2 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent.

Dennoch ist Jeanette Pandza, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit, leicht zuversichtlich. „Für eine schrittweise Wiederaufnahme einer Beschäftigung sprechen die neu gemeldeten Stellen sowie der Rückgang bei der Kurzarbeit.“ Im Juni wurden nur noch 90 Anzeigen gestellt, seit März waren es insgesamt rund 1300. Pandza: „Die Betriebe kehren allmählich zum Alltag zurück. Und das nicht nur mit dem Personal, das sie durch die Kurzarbeit halten konnten, sondern auch mit neuen Mitarbeitern.“ ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.07.2020