Quote bei 7 Prozent

Ludwigshafen.Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im November erneut entspannt. Insgesamt waren im ablaufenden Monat 6388 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet – das sind 207 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sank in diesem Zeitraum um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent. 1953 Personen haben im November ihre Arbeitslosigkeit beendet, 1741 meldeten sich erwerbslos. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, verbesserte sich die Quote ebenfalls leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.

„Der regionale Arbeitsmarkt bietet weiterhin gute Chancen für Arbeitsuchende. Die Bereiche Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung, Verkehr und Logistik sowie Gesundheit und Soziales meldeten erneut den größten Bedarf an Personal“, berichtete Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. Parallel zur Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Oktober auch der Bestand an freien Stellen – um 168 auf 4791. Insgesamt konnte der Arbeitgeber-Service 968 neue Jobmöglichkeiten entgegennehmen. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018