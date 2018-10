Quote bei 7,3 Prozent

Ludwigshafen.Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich weiter verbessert. Im Oktober waren 6595 Frauen und Männer erwerbslos gemeldet – das sind 245 weniger als im Vormonat September. Die Arbeitslosenquote sank in diesem Zeitraum um 0,2 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, ist die Quote ebenfalls um 0,2 Prozentpunkte gesunken und erreichte einen Rekord-Tiefstand von 5,3 Prozent.

„Der Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin als stabil. Es ist davon auszugehen, dass sich die Ansiedlung des Logistikzentrums von Amazon in Frankenthal in den nächsten Wochen weiterhin positiv auf die Entwicklung auswirken wird“, vermutet Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur. Gerade in Bezug auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft bestehe nach wie vor ein hoher Bedarf an Personal. Die Zahl der offenen Stellen sank im Vergleich zum September um 41 auf 4959. jei

