Quote bei 7,8 Prozent

Ludwigshafen.Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im März leicht verschlechtert. 7127 Frauen und Männer waren in diesem Monat erwerbslos gemeldet – das sind 48 mehr als im Februar. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, blieb die Quote indes unverändert – bei 5,8 Prozent. Dort waren 8217 Frauen und Männer auf Jobsuche – 188 mehr als im Vormonat. „Nach den zahlreichen Einstellungen im Februar konnten im März nicht ganz so viele Menschen wieder Fuß im Arbeitsmarkt fassen. Die Dynamik ist aber weiterhin groß“, erläuterte Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, die aktuelle Situation.

Der Stellenmarkt biete viele Möglichkeiten, da der Bedarf an Personal konstant hoch sei. 4174 offene Stellen kann die Agentur anbieten – vor allem in den Bereichen Produktion, Verkehr, Logistik, Sicherheit sowie Gesundheit und Soziales. ott

