Quote bei 8,2 Prozent

Ludwigshafen.Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im Mai überraschend verschlechtert. 7537 Frauen und Männer waren in diesem Monat erwerbslos gemeldet – das sind 382 mehr als im April. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 8,2 Prozent. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, waren 13 680 Menschen ohne Job. Die Quote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent.

Als Grund für die ungewöhnliche Entwicklung im Frühjahr nannte Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur, eine seit April laufende Überprüfung. Demnach wird der Arbeitslosenstatus erwerbsfähiger Leistungsberechtigter kontrolliert. „Dadurch sind nun 488 Personen mehr als erwerbslos registriert, die zuvor in einer Unterbeschäftigung wie einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme aufgeführt waren“, so Lips. Erfreulich ist hingegen der Anstieg bei den offenen Stellen – um 203 auf 1703. Besonders stark ist die Nachfrage in den Bereichen Produktion, Logistik, Sicherheit, Naturwissenschaften und Informatik. ott

