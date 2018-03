Quote bei 8,3 Prozent

Anzeige

Ludwigshafen.Unerfreuliche Besonderheit in Ludwigshafen: Während die Arbeitslosigkeit in der Vorderpfalz im Februar zurückging, stieg die Zahl der Erwerbslosen in der Chemiestadt um 57 auf 7342 Personen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent. Dennoch sieht Beatrix Schnitzius, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit, auch einen positiven Aspekt. Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 9,0 Prozent. Der Rückgang belege, dass sich der Arbeitsmarkt auch in Ludwigshafen etwas entspannt habe.

Im Gesamtbezirk der Agentur, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, sieht die Lage jedoch deutlich besser aus. Die Zahl der Erwerbslosen sank um 65 auf 13 423. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6,0 Prozent. 1155 offene Stellen wurden der Agentur im Februar gemeldet – 442 mehr als im Januar. Vor allem Firmen aus den Bereichen Verkehr, Logistik, Gesundheit und Soziales suchen Fachkräfte.