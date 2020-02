Quote bei 8,9 Prozent

Ludwigshafen.Die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen hat sich im Februar kaum verändert. 8165 Frauen und Männer waren erwerbslos gemeldet – sieben mehr als im Januar. Die Arbeitslosenquote bleibt mit 8,9 Prozent unverändert auf einem hohen Niveau. Deutlich besser sieht es im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Ludwigshafen aus, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst. Dort liegt die Erwerbslosenquote bei 6,4 Prozent – wie im Vormonat. „Die aktuelle Arbeitslosenzahl von 14766 bewegt sich auf dem Niveau von 2014“, merkt Daniel Lips, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen, an. Der Bedarf an Personal wird nach seiner Einschätzung in den kommenden Monaten wieder zunehmen. „Das ist bereits im Februar erkennbar gewesen, da 54Prozent mehr offene Stellen gemeldet wurden als im Januar“, zeigt sich Lips zuversichtlich. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020