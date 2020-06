Quote bei 9,9 Prozent

Ludwigshafen.Die Corona-Krise hat die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen deutlich verschlechtert. Insbesondere sind Betriebe bei Neueinstellungen sehr zurückhaltend, sagt Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit. In der Chemiestadt waren im Mai 9327 Menschen erwerbslos gemeldet – das sind 551 mehr als im Vormonat und 1790 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 9,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 7,9 Prozent.

Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, sieht es traditionell besser aus. Hier stieg die Arbeitslosenquote im Mai um 0,4 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent. 3400 Firmen haben seit März im Agenturbezirk Kurzarbeit angemeldet, um Kündigungen zu verhindern.

Rückgang bei Weiterbildung

„Besonders die Dienstleistungs- und Handelsbranchen kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Krise“, sagt Wehbring. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit sei indes nicht nur auf Kündigungen zurückzuführen, sondern auch auf den Rückgang bei Weiterbildungsmaßnahmen. Bildungsträger arbeiten an Konzepten, um Angebote in digitaler Form oder unter Einhaltung der Hygieneregeln in Präsenzform anzubieten. ott

