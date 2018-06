Quote konstant bei 5,8 Prozent

Anzeige

Ludwigshafen.Nur minimal gestiegen ist die Arbeitslosigkeit im Juni im Ludwigshafener Bezirk der Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei 5,8 Prozent. Mit 13 237 Menschen waren nur 40 mehr arbeitslos als im Vormonat, wie die Agentur gestern meldete. In der Stadt Ludwigshafen betrug die Quote 8,0 Prozent, in Frankenthal 6,6 Prozent, in Speyer 5,6 Prozent und im Rhein-Pfalz-Kreis 3,3 Prozent.

Es habe zwar weniger Arbeitslosmeldungen als im Vormonat gegeben, gleichzeitig konnten aber auch weniger Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, so die Arbeitsagentur. „Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin darauf, die Abgänge in Erwerbstätigkeit zu steigern. Das Angebot an Stellen ist vorhanden, der Bedarf an Fachkräften ist weiterhin auf einem konstant hohen Niveau“, erklärt Christian Schmidt, Bereichsleiter der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. red