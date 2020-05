Quote steigt deutlich auf 9,5 Prozent

Ludwigshafen.Die Corona-Krise hat auf dem Arbeitsmarkt in Ludwigshafen erste deutliche Spuren hinterlassen. In der Chemiestadt waren im April insgesamt 8776 Menschen erwerbslos gemeldet – das sind 763 mehr als im Vormonat und 1621 mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Das teilte die Agentur für Arbeit Ludwigshafen mit. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum März um 0,8 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,9 Prozent. Seit Anfang März sind von Ludwigshafener Arbeitgebern 1120 Anzeigen auf Kurzarbeit eingereicht worden. Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit, der auch Frankenthal, Speyer und den Rhein-Pfalz-Kreis umfasst, stieg die Arbeitslosenquote im April um 0,7 Prozentpunkte auf 6,9 Prozent.

„Neueinstellungen Ausnahme“

„Wie zu Beginn der Corona-Krise vermutet, kam es in den vergangenen Wochen verstärkt zu Arbeitslosmeldungen von Personen, die in der Dienstleistungsbranche, bei Zeitarbeitsfirmen sowie im Gast- oder Baugewerbe tätig waren“, sagt Benjamin Wehbring, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. „Neueinstellungen waren im April eher die Ausnahme, denn von den 2043 Personen, die ihre Arbeitslosigkeit beendeten, konnten nur 593 eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Im Vergleich zum Vormonat entspricht das einem Rückgang von 45 Prozent“, so Wehbring. jei

