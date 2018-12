Rad überrollt jungen Hund

Ludwigshafen.Mit einer Unverfrorenheit hat ein unbekannter Radfahrer im Friedenspark für Entsetzen gesorgt. Er überfuhr einen jungen Hund und flüchtete danach, ohne sich um das Tier oder die Halterin zu kümmern. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der kleine Vierbeiner einer chinesischen Rasse am Freitag gegen 15 Uhr von seiner 36-jährigen Halterin an der kurzen Leine geführt. Sie waren gerade im Begriff, den Friedenspark in Richtung Rohrlachstraße zu verlassen, als ein etwa 40 Jahre alter Radfahrer heranbrauste und den Hund überrollte. Der Mann hielt nach Polizeiangaben danach aber nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Industriestraße. Das Tier, das erst vier Monate alt war, starb noch an der Unfallstelle.

Der Radfahrer trug einen gelb-blauen Trainingsanzug und einen schwarz-weißen Schal. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Weitere Augenzeugen haben sich bislang bei der Polizei nicht gemeldet. Hinweise nimmt die Inspektion unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen. ott

