Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen/Frankenthal.Leicht verletzt wurde ein 16-Jähriger, der mit seinem Rad in Ludwigshafen von einem Auto erfasst wurde und stürzte. Nach Mitteilung der Polizei fuhr er am Freitagnachmittag verkehrswidrig auf einem Gehweg und wurde von dem 40-Jährigen beim Herausfahren aus einer Hofeinfahrt übersehen. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen: der Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Radler wegen der verkehrswidrigen Nutzung des Gehwegs. In Frankenthal fuhr ein 58-Jähriger in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg, als er an einer Einmündung von einem anfahrenden Pkw erfasst wurde. Der Radler klagte über Schmerzen. miro

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020