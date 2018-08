Radfahrer verletzt – Unfallflucht

Anzeige

Ludwigshafen.Ein 27-jähriger Radfahrer ist gestürzt und hat sich verletzt, weil er den Zusammenstoß mit einem Auto vermeiden wollte, das ihm die Vorfahrt nahm. Nach Polizeiangaben von gestern musste er am Montag gegen 17.25 Uhr in der Rheingönheimer Straße stark bremsen, um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern. Die unbekannte Pkw-Fahrerin, die dunkles gelocktes Haar hat, fuhr mit ihrem roten Kleinwagen weiter. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0621/963-22 22.

Bei einem weiteren Unfall in der Bruchwiesenstraße wurde ein 53-jähriger Radler verletzt, der den Radweg in der falschen Richtung nutzte. Eine 22-jährige Autofahrerin bog am Montag gegen 17.20 Uhr aus einem Grundstück in die Bruchwiesenstraße ein und übersah den von links kommenden Radler. ott