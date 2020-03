Radler fährt 90-Jährige an

Ludwigshafen.Ein unbekannter Radfahrer hat in der Rohrlachstraße eine 90-Jährige angefahren und ist danach geflüchtet, ohne sich um die Frau zu kümmern. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fütterte die Seniorin am Sonntag gegen 15.45 Uhr im Bereich eines Seniorenheims Tauben, als ein Radler auf sie zufuhr und sich über die Fütterung massiv ärgerte. Nach Angaben der 90-Jährigen fuhr er die Frau gezielt an, so dass sie stürzte. Zwei Zeugen halfen der 90-Jährigen beim Aufstehen und brachten sie ins Seniorenheim. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere die beiden Helfer, sich unter Tel. 0621/963-22 22 zu melden. ott

