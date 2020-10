Radler kollidiert mit Straßenbahn - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein Fahrradfahrer ist in der Mannheimer Straße mit einer Straßenbahn kollidiert und danach weggefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, missachtete er am Donnerstag gegen 18.30 Uhr eine rote Ampel an der Kreuzung Sternstraße und prallte gegen die Bahn. Nachdem sich eine Ersthelferin um ihn gekümmert hatte, rappelte sich der Radler auf und fuhr davon. Er ist etwa 50 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat schwarze Haare. Hinweise unter der Rufnummer 0621/963-24 03.

