Radler schlägt 81-Jährigen

Ludwigshafen.Ein unbekannter Fahrradfahrer hat in der Saarlandstraße einen 81-Jährigen geschlagen und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Senior am Dienstag gegen 11 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Radweg in Richtung Mundenheim unterwegs, als ihm dort der Unbekannte verbotswidrig entgegen kam. Der 81-Jährige musste ausweichen. Daraufhin drehte sich der andere um, verfolgte ihn, schlug ihm auf die Schulter und versetzte ihm einen Stoß. Der Senior stürzte und zog sich Prellungen und Abschürfungen zu. Der Rowdy ist etwa 35 bis 40 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hat ein rundes Gesicht, ist korpulent und trägt eine Glatze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0621/963-21 22. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018