Radtour nach Schifferstadt

Anzeige

Ludwigshafen.Eine Fahrradtour von Oggersheim nach Schifferstadt und zurück bieten der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) sowie die beiden Soziale-Stadt-Büros Oggersheim und West am kommenden Freitag, 29. Juni, an. Los geht es für die Teilnehmer aus Oggersheim um 13 Uhr am Hans-Warsch-Platz. Die Radler aus West stoßen rund eine halbe Stunde später, gegen 13.30 Uhr, am Eingang des Hauptfriedhofs in der Bliesstraße dazu.

Die Route verläuft über Mundenheim, Rheingönheim und Neuhofen nach Schifferstadt. Im dortigen Vogelpark ist auch eine Einkehr vorgesehen. Zurück geht es dann über Limburgerhof. Die Gesamtstrecke beträgt nach Angaben der Stadtverwaltung rund 45 Kilometer. „Tourleiterin Ingrid Schön wird ein moderates Tempo vorgeben“, heißt es in einer Mitteilung. Wer mitradeln will, der benötigt ein verkehrssicheres Fahrrad und sollte einen Helm tragen. Informationen gibt es telefonisch unter den Nummern 0621/529 92 95 und 0173/874 75 90. jei