Radverkehr fördern

Ludwigshafen.Die SPD fordert „verstärkte Ambitionen“ der Verwaltung beim Klimaschutz. Die Stadt sollte sich am Förderprogramm des Bundes über 100 Millionen Euro beteiligen und unverzüglich Konzepte dazu zu entwickeln, sagt der umweltpolitische Sprecher Markus Lemberger. „Diese Mittel sind wie gemacht für Ludwigshafen. Die Förderquoten wurden um zehn Prozent erhöht und speziell finanzschwache Kommunen sind bis Ende 2021 von der Pflicht auf einen Eigenanteil befreit.“ Dieser bislang geforderte Eigenanteil habe bis dato viele Maßnahme verhindert. Die von der Kommunalaufsicht attestierte Finanzschwäche Ludwigshafens diene sogar als Antragsberechtigung.

Das Förderprogramm unterstützt Verbesserungen beim Radverkehr sowie kommunale Klimaschutz-Modellprojekte. Zu diesen Themen wurden laut SPD bereits 2019 parteiübergreifend Sofortmaßnahmen gefordert. „Insbesondere im Radverkehr scheiterten Maßnahmen an den Kosten“, so Lemberger. Zudem seien in den vergangenen Jahren Hunderte von Bäumen gefällt, aber nur ein ganz kleiner Teil nachgepflanzt worden. Wegen der kurzen Antragsfrist des Bundesprogramms bis 31. Oktober soll die Verwaltung am 20. August im Umweltausschuss erste Ideen vorlegen, so die SPD. ott

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020