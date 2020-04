Räuber kommt in Untersuchungshaft

Ludwigshafen.Ein 32-Jähriger hat eine 20-jährige Frau in der Ludwigstraße beraubt und ist nach der Vorführung beim Haftrichter in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte die Frau am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Tüte mit einem niedrigen vierstelligen Betrag im Auto gelassen und war kurz weggegangen.

Bei ihrer Rückkehr bemerkte sie einen fremden Mann im Wagen. Sie öffnete die Fahrertür und sprach ihn an, worauf dieser die Tüte mit dem Geld nahm, die Frau zu Boden stieß und davonlief. Die Frau alarmierte ihren Vater, der mit zwei Bekannten den Täter verfolgte und am Ludwigplatz einholte. Dieser flüchtete erneut, wurde aber von einer Polizeistreife gestellt. ott

