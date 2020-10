Räumung und Schließung einer Gaststätte - überhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte 

Ludwigshafen.Eine Gaststätte in Ludwigshafen ist am Samstag kurz nach 23 Uhr vom Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) wegen zu hoher Kohlenstoffmonoxid-Werte geschlossen worden. Wie die Stadt Ludwigshafen mitteilte, wiesen Passanten den KVD auf mögliche Corona-Verstöße der Gaststätte in der Ludwigstraße hin. Vor dem Lokal befanden sich rund 60 Personen und warteten, ohne Abstand zueinander einzuhalten, auf den Einlass.

In der Gaststätte selbst wurden entgegen der Gaststättenerlaubnis nicht nur im zugelassenen Nebenraum, sondern auch im Hauptlokal Wasserpfeifen geraucht. Der Kohlenmonoxid-Warner zeigte einen Wert von 88 ppm (parts per million) an. Der zulässige Grenzwert liegt bei 30 ppm. Im Lokal befindliche Warngeräte reagierten nicht.

Die KVD-Streife verständigte die Feuerwehr, nach deren Messung von einer Gesundheitsgefährdung für die Gäste auszugehen war. KVD, Feuerwehr und Polizei forderten den Inhaber auf, das Lokal zu räumen. Auch ein Kellerraum ist unerlaubt zum Rauchen von Wasserpfeifen genutzt worden. Dieser war nicht mit Kohlenstoffmonoxid-Warnern ausgerüstet. Die KVD-Einsatzkräfte versiegelten die Gaststätte und den Kellerraum.

