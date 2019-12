Ralf Zimmermann hat den schönsten Weihnachtsmarkt-Stand

Ludwigshafen.Die Pyramide von Ralf Zimmermann hat das Rennen im Wettbewerb um den schönsten Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Platz gemacht. Am Freitag überreichte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Urkunde für den ersten Preis, der mit 300 Euro dotiert ist. Auf den Plätzen zwei und drei landeten der Imbissstand von Karin Hartinger-Marasek und „Herzis Hüttenzauber“ von Thomas Herzberger. Sie erhalten 200 beziehungsweise 100 Euro Preisgeld. Am Samstag, 14. Dezember, um 18 Uhr tritt die Coverband Brass Machine auf. Am Sonntag, 15. Dezember, zeigt die KiTZ Theaterkumpanei um 15.30 und 17 Uhr die Weihnachtsgeschichte. jei

