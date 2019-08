Randalierer attackiert Beamte

Ludwigshafen.In einer Wohnung in der Schützenstraße hat ein aggressiver 30-Jähriger zwei Polizisten leicht verletzt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, hatte die 24-jährige Lebensgefährtin am Dienstag gegen 17 Uhr die Ordnungshüter alarmiert, weil der Mann randaliere und Möbel zerstöre. Den Beamten erklärte der 30-Jährige indes vor dem Haus, dass alles in Ordnung sei und sie wieder gehen könnten. Als zwei weitere Polizisten mit der 24-Jährigen sprechen wollten, lief er hinterher und erklärte, dass niemand in seine Wohnung dürfe. Weil er nicht stehen blieb, hielten ihn die Beamten fest. Daraufhin wurde der Mann aggressiv und wehrte sich. Er wurde gefesselt und mit auf die Dienststelle genommen. Die Lebensgefährtin erklärte, der Mann habe am Vorabend Cannabis konsumiert. ott

