Randalierer greifen Polizeibeamte an

Anzeige

Ludwigshafen.Alle Hände voll zu tun haben Polizisten mit zwei 24 und 38 Jahre alten Unruhestiftern in der Bahnhofstraße gehabt. Nach gestrigen Angaben der Beamten randalierten die beiden Männer am frühen Sonntagmorgen in einem Bistro. Der 38-jährige Täter beschädigte mit einem Besenstiel die Glasscheibe des Lokals. Der 24-Jährige störte mit seinem aggressiven Verhalten den Polizeieinsatz und musste gefesselt werden. Beim Versuch, einen Polizeihund anzugreifen, wurde der 38-Jährige von diesem in den Arm gebissen und leicht verletzt. Die beiden Männer standen unter Alkoholeinfluss und verbrachten den Sonntagmorgen in der Zelle. vs