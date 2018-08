Randalierer landet in der Zelle

Anzeige

Ludwigshafen.Einen 27-jährigen Randalierer hat die Polizei nach einigen Vergehen in der Jakob-Binder-Straße in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten mitteilten, rastete der Mann in der Nacht auf gestern in einer Bar aus. In stark alkoholisiertem Zustand schlug er eine kleine Schaufensterscheibe ein. Während der Aufnahme des Falls störte der 27-Jährige die Beamten und beleidigte sie. Zudem drohte er ihnen, sie an ihrer Wohnanschrift aufzusuchen. Ein vorbeifahrendes Feuerwehrauto bedachte er mit einem ausgestreckten Mittelfinger. Als er dann auch noch einen Platzverweis ignorierte, brachten die Polizisten ihn in die Zelle, wo er die Nacht verbrachte. jei