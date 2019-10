Randalierer mit drei Promille

Ludwigshafen.Ein erheblich betrunkener Mann hat in der südlichen Innenstadt die Glasabtrennung zwischen den Gleisen einer Straßenbahnhaltestelle zerstört. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war demnach so stark alkoholisiert, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte und eine Feststellung der Personalien vor Ort nicht möglich war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von drei Promille Alkohol im Blut. Die Beamten nahmen den Mann am Mittwochabend mit auf die Dienststelle. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung kam er in Gewahrsam. Der 41-Jährige wird sich außerdem auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung einstellen müssen. fab

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.10.2019