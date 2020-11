Randalierer tritt zwei Frauen

Ludwigshafen.Ein unbekannter Mann hat in einem Supermarkt in der Saarlandstraße randaliert und dabei zwei Frauen in den Unterleib getreten. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, attackierte er am Mittwoch gegen 16.30 Uhr eine Frau. Als Mitarbeiter dies mitbekamen, erteilten sie ihm ein Hausverbot, dem der Mann nur widerwillig nachkam. Danach entbrannte ein weiterer Streit zwischen zwei Angestellten und dem Mann. Dabei trat dieser einer 62-jährigen Mitarbeiterin in den Unterleib und flüchtete er unerkannt. Die Angestellte wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht die Frau, die zuerst mit dem Unbekannten in Streit geriet. Das Motiv ist nach Behördenangaben unklar. Eine Personenbeschreibung des Randalierers liegt nicht vor. Hinweise werden unter Tel. 0621/963-21 22 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten. ott

