Randalierer verletzen vier Polizisten

Ludwigshafen.Bei einem größeren Polizeieinsatz im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof sind in der Nacht auf gestern vier Beamte verletzt worden, einer davon schwer. Wie das Präsidium mitteilt, meldeten Zeugen gegen 1.20 Uhr randalierende Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Welserstraße. „Offenbar wurde irgendwo eine Tür eingetreten“, berichtet ein Sprecher. Im Treppenhaus stießen die Ordnungshüter auf einen mutmaßlichen Beteiligten, einen 36 Jahre alten Mann. Dieser weigerte sich, seine Personalien anzugeben, und versuchte, in seine Wohnung zu flüchten. Die Beamten wollten den Verdächtigen aufhalten, als dieser plötzlich gemeinsam mit einem 43-Jährigen, der ebenfalls aus der Wohnung kam, auf sie losging. Die Männer griffen die Polizisten mit Faustschlägen an und versuchten, sie die Treppe herunterzustoßen, was nach Angaben des Sprechers jedoch misslang.

Um die Angreifer zu überwältigen, mussten die Beamten Verstärkung anfordern. Binnen kürzester Zeit fuhren mehrere Streifenwagen in der Welserstraße vor. „Insgesamt waren 13 Einsatzkräfte vor Ort“, berichtet der Sprecher. Mit vereinten Kräften überwältigten diese die aggressiven Männer und legten ihnen Fesseln an.

Cannabis sichergestellt

In der Wohnung des 36-Jährigen stieß die Polizei auf einen weiteren, 40 Jahre alten Mann, der ebenfalls Widerstand leistete. Zudem wurde Cannabis im hohen zweistelligen Grammbereich sichergestellt. Die genaue Menge ist bislang nicht bekannt. Der 36- und der 43-Jährige kamen in Gewahrsam. Da sie sichtlich alkoholisiert waren und offenbar unter Drogeneinfluss standen, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die Beschuldigten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Sie sehen Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz entgegen.