Rathaus-Abriss soll 51 Millionen Euro kosten

Ludwigshafen.Drei Monate nach der Grundsatzentscheidung befasst sich der Stadtrat am Montag erneut mit dem Abriss des Rathaus-Centers. Die Kosten werden auf 51 Millionen Euro geschätzt. Mit der Planung und Durchführung des Abbruchs will die Verwaltung eine Bauprojektgesellschaft beauftragen. Die CDUstrebt indes eine neue Beschlussfassung zu dem Großprojekt an. Die Zustimmung zum Abriss soll erst erfolgen, wenn die „angedeuteten Vorteile einer Verschwenkung der ebenerdigen Stadtstraße ausreichend vorgelegt“ seien. Durch die leicht veränderte Trasse könnte nach Ansicht des Stadtvorstands das Projekt Hochstraße Nord um etwa zwei Jahre verkürzt werden. Das Rathaus-Center samt 15-stöckiger Verwaltungsturm wird Ende 2021 geschlossen. Am Montag soll der Stadtrat unter anderem auch den Doppelhaushalt 2021/22 beschließen und über Erhöhungen der Abfall- und Friedhofsgebühren entscheiden. ott

