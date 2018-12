Rathaus-Center soll Ende 2021 schließen

Ludwigshafen.Die Innenstadt wird ein völlig neues Gesicht bekommen – nicht nur durch den Abriss der Hochstraße Nord. Die Stadt will das gesamte Rathaus-Center für 43 Millionen Euro kaufen und es Ende 2021 schließen. Diese überraschende Ankündigung macht Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am 19. November. Mit diesem unerwarteten Ergebnis enden die vierjährigen Verhandlungen zwischen der Verwaltung und dem Besitzer des Rathaus-Centers, einem geschlossenen Immobilienfonds. „Damit haben alle Seiten Planungssicherheit, und für die Stadtentwicklung ergeben sich neue Chancen“, sieht die Rathauschefin viele Vorteile.

„Wirtschaftlichste Lösung“

Hintergrund: Für den Bau der 860 Meter langen Stadtstraße, die die Hochstraße Nord ersetzt, muss der nördliche Teil des Centers abgerissen werden. „Ein Teilabbruch und ein Betrieb des restlichen Einkaufszentrums sind deutlich teurer und nicht mehr wirtschaftlich“, begründet Steinruck den geplanten Kompletterwerb. „Es ist eine schwere Entscheidung, aber für uns die wirtschaftlichste Lösung“, meinen auch Baudezernent Klaus Dillinger (CDU) und Kämmerer Dieter Feid (SPD). Bei einer Enteignung des Nordflügels könnte der Centerbesitzer auf eine Übernahme der Restfläche klagen, weil sie nicht mehr rentabel sei.

„Mit dem Erwerb des gesamten Grundstücks spart die Stadt beim Baustellenablauf zum Hochstraßenprojekt Zeit und Geld“, nennt Dillinger einen weiteren Aspekt. Denn jährlich steigen die Kosten für das Vorhaben um zwölf bis 15 Millionen Euro. Der Kauf ermögliche auch bessere Perspektiven für die Sanierung des Rathausturms.

Wegen Differenzen über den Entschädigungsbetrag waren die Verhandlungen mit dem Fonds eineinhalb Jahre lang auf Eis gelegen. 2016 forderte der Eigentümer 57 Millionen Euro, die Stadt wollte damals nur 28 Millionen Euro zahlen.

„Die jetzt gefundene Lösung schafft Rechtssicherheit für beide Seiten“, sagt die DWS als Fondsverwalterin des Deutsche Grundstücks-Fonds Rathaus-Center Ludwigshafen GmbH & Co.KG. Der Betreiber ECE will das Einkaufszentrum bis Ende 2021 im gewohnten Rahmen weiterführen. Ein Abriss des gesamten Centers ist laut Steinruck danach erst einmal nicht vorgesehen.

Während SPD, CDU, Grüne und Linke den Kauf befürworten, lehnen ihn die FDP und Liberal-Konservativen-Reformer (LKR) vehement ab. Aus der Absicht, den Erwerb vom Stadtrat in einer Sondersitzung am 26. November absegnen zu lassen, wird aber nichts. „Einen Punkt des Vertragwerks müssen wir genauer juristisch prüfen“, sagt Steinruck.“ Nähere Angaben dazu macht sie nicht. An der Kaufabsicht und dem Zeitplan ändere sich nichts. Das Gremium vertagt daher die Entscheidung und verschiebt zudem die Verabschiedung des Nachtragsetats.

Unerfreuliche Neuigkeiten hat die Stadtspitze für die Hochstraßenprojekte parat. Im Februar teilt Dillinger mit, dass die Sanierung der Hochstraße Süd erheblich komplizierter und teurer werde als gedacht. Eine normale Instandsetzung sei nicht mehr möglich, vielmehr müsse ein Galeriebauwerk unter die bestehende Hochstraße geschoben werden. Die genauen Kosten will die Verwaltung im nächsten Monat nennen.

Dies hat auch Auswirkungen auf die Hochstraße Nord, weil die Südtangente als Ausweichstrecke zuvor saniert werden muss. Nach einem erneut aktualisierten Zeitplan sollen die Arbeiten an der Südbrücke (Grobe Kostenschätzung: 75 Millionen Euro) 2020 beginnen und zwei Jahre später enden. 2023 soll dann der Abriss der Hochstraße Nord starten. Dieser Termin ist allerdings keinesfalls sicher, zumal die Finanzierung der Südtangente völlig unklar ist.

Baupreise explodieren

Hinzu kommt eine weitere Nachricht, die einer Hiobsbotschaft gleichkommt. Die Kosten für die Hochstraße Nord erhöhen sich von 350 auf voraussichtlich 529 Millionen Euro, teilt der Kämmerer am 10. Dezember. Grund: Wegen der guten Konjunktur steigen derzeit die Baupreise um jährlich 6,7 Prozent. Deshalb werde die Kostenprognose für das bis 2030 dauernde Projekt deutlich erhöht. Wer die Mehrkosten übernimmt, ist ebenfalls unklar. Die Stadt hofft auf höhere Zuschüsse von Bund und Land – hat darauf aber keinen Anspruch.

