Rathaus-Neubau kostet rund 300 Millionen Euro

Ludwigshafen.Auf die Stadt Ludwigshafen kommt neben dem Hochstraßen-Projekt eine weitere gigantische Investition zu: Um das sanierungsbedürftige Rathaus wieder funktionstüchtig zu machen, werden rund 300 Millionen Euro fällig. Dabei wäre ein vollständiger Abriss des Rathaus-Centers und ein Neubau (295 Millionen Euro) im Vergleich zu einer Ertüchtigung im Bestand (300 Millionen) die wirtschaftlichere Variante, wie Moritz Unterstab, Projektleiter des Beratungsbüros Drees & Sommer (Frankfurt), am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses berichtete. Gemeinsam mit seinem Kollege Lars Nixdorf stellte er dort die Ergebnisse einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Untersuchung vor. Leitfrage: Ist es für Ludwigshafen sinnvoller, den aktuell weitestgehend leerstehenden Verwaltungssitz zu sanieren oder ein neues Rathaus zu bauen.

„Ein Neubau des Rathauses am jetzigen Standort ist aus mehreren Gründen am wirtschaftlichsten“, sagte Unterstab. Neben den Kosten sei dies eine deutlich effizientere Nutzung der Fläche, wenn der Rathausturm nicht erhalten werden muss. „Daneben ist man bei einem Neubau natürlich architektonisch flexibler“, so der Projektleiter.

Insgesamt habe das Beratungsbüro die Untersuchung mit acht Varianten begonnen, viermal Sanierung und viermal Neubau. Dabei seien die Fachleute von einem Flächenbedarf von 53 850 Quadratmetern – inklusive Stellplätze für Autos – ausgegangen. „Im direkten Vergleich haben die Sanierungspläne gegen die Neubaupläne deutlich schlechter abgeschnitten“, berichtete Unterstab. Letztlich sei von beiden Möglichkeiten die beste Variante übrig geblieben.

Für den Neubau müsste nach Angaben der Experten das gesamte Rathaus-Center, das die Stadt vor einigen Monaten zur besseren Planung des Hochstraßen-Abrisses für 46 Millionen Euro gekauft hatte, abgebrochen werden. Das Rathaus würde nach der Vorstellung von Drees & Sommer weiter in Richtung Rhein rücken, an der Stelle des heutigen Rathausturms könnten etwa Wohnblocks oder Nahversorgungszentren entstehen. Nach Angaben des Projektleiters würde die Umsetzung rund neun Jahre dauern. „Wenn noch im kommenden Jahr eine politische Entscheidung getroffen wird, könnte das neue Rathaus 2029 bezugsfertig sein“, sagte er.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte, dass es sich bei den vorgestellten Varianten zunächst um eine reine Information handelte, das Gremium konnte nichts beschließen. „Mein Wunsch ist es, dass die Fraktionen sich die Untersuchung jetzt genau anschauen und eine Vorauswahl treffen, damit eine eingehendere Prüfung folgen kann“, sagte sie. Sie verspreche sich vor allem, dass die gesamte Verwaltung wieder unter einem Dach arbeite. Denn als der Rathausturm 2015 aus Sicherheitsgründen geräumt werden musste, zogen rund 330 Mitarbeiter in Ausweichquartiere in der ganzen Stadt. „Das sorgt für erhebliche Reibungsverluste und Mehrkosten. Wir wollen wieder eine zentrale Anlaufstelle für die Anliegen der Bürger.“

Bei den Fraktionen sorgten die zu erwartenden Investitionssummen nicht für Begeisterung. „Da muss man erstmal schlucken“, sagte David Guthier (SPD). Es müsse geprüft werden, ob nicht ein Investor das Rathaus bauen könne und die Stadt sich lediglich einmiete. „Wir brauchen aber auf jeden Fall eine mitarbeiter- und bürgerfreundliche Verwaltung“, so Guthier. Peter Uebel (CDU) forderte, bei dem Entscheidungsprozess die Bürger mit einzubeziehen. „So wie damals bei der Hochstraße.“ Er betonte, dass der Rathausturm Symbolcharakter für die Stadt habe, was berücksichtigt werden müsse. Thomas Schell (FDP) erneuerte nochmals seine Forderung nach einem Stadtentwicklungskonzept, das alle großen Bauprojekte einschließe. „Positiv überrascht“ war Hans-Uwe Daumann (Die Grünen): „Wir reden hier über ein Konzept einer neuen modernen Verwaltung, wie sie Ludwigshafen braucht. Der Vortrag war eine gute Orientierung.“

Rainer Metz (FWG) und Heinz Zell (Grüne und Piraten) betonten, dass bei einem Abriss des Rathaus-Centers vor allem die Nahversorgung für die umliegenden Stadtteile gesichert werden müsse. Einigkeit herrschte unter den Fraktionen, dass für das Rathaus nur der aktuelle Standort infrage kommt. Lediglich Liborio Ciccarello (Linke) regte an, darüber noch einmal „ergebnisoffen“ zu diskutieren.

