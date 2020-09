Ludwigshafen.„Wir haben nur ein kleines Zeitfenster und das müssen wir nutzen“, drängt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) auf eine Entscheidung. Was vor einem Monat in der Fraktionsvorsitzendenrunde besprochen worden ist, hat der Stadtrat am Montagabend nach leidenschaftlicher Debatte beschlossen. Das sanierungsbedürftige, 15-stöckige Rathaus wird ab 2022 abgerissen und durch einen etwa 300 Millionen Euro teuren Neubau ersetzt. Der neue Standort soll noch untersucht werden. Damit verliert Ludwigshafen ein weiteres Wahrzeichen. „Wir müssen aber nach vorne schauen“, lautet indes der Tenor unter den Fraktionen.

„Es geht nicht nur um Ludwigshafen, es geht um eine ganze Region“, schwört Steinruck den Stadtrat auf die Tragweite von deren Entscheidung ein. Zur Debatte steht das gesamte Verkehrskonzept rund um die Hochstraßen. Es geht um die Vergabe der Planungsleistungen für die Pilzhochstraße, die so gut wie abgerissen ist. Es geht aber auch um die Sanierung der Weißen Hochstraße, die nicht ganz so kaputt ist wie zunächst befürchtet. Und es geht vor allem um die Hochstraße Nord, die schneller zur Stadtstraße werden könnte, wenn das Rathaus samt Rathaus-Center abgerissen wird. Zwei bis zweieinhalb Jahre kürzer könnten die Belastungen für die Menschen ausfallen.

Weniger Verkehrsprobleme

Alle drei Sanierungsvarianten zum Rathaus legt Steinruck auf den Tisch: Da wäre der Komplettabriss, der eine Verschwenkung der Stadtstraße um zehn bis 15 Meter erlauben würde und einige Verkehrsprobleme weniger nach sich ziehe. Der Bau der Stadtstraße wäre schon möglich, während der Verkehr auf der Hochstraße Nord noch fließt. Da wäre der Teilabriss, der zuvor Gegenstand der Planungen war. Und da wäre auch die Sanierung des Rathauses an der alten Stelle, die in den Überlegungen aber kaum eine Rolle gespielt hat.

Zu Beginn der Aussprache rügt CDU-Fraktionschef Peter Uebel die Verwaltung, dass sie Informationen den Fraktionen erst spät zur Verfügung gestellt habe, und beantragt erfolgreich eine Sitzungsunterbrechung. Zuvor hat Steinruck betont, dass die baulichen Probleme des Rathauses seit 20 Jahren bekannt seien. Die SPD bezeichnet den Rathaus-Neubau als optimale und wirtschaftliche Lösung für den Flächenbedarf der Verwaltung. „Wir wollen nicht in 20 Jahren wieder vor einer Sanierung des Rathauses stehen“, so David Guthier. Nachdem der frühere CDU-geführte Stadtvorstand das Thema ausgesessen habe, sollten die städtebaulichen Chancen nicht durch Verzögerungen zunichte gemacht werden.

Die CDU plädiert indes für eine dezentrale Rathaus-Lösung mit externen Standorten – aus Gründen der Flexibilität und Kosten, stimmt aber letztlich einem Abriss des Rathauses ebenfalls zu. Gleichwohl vermisst Uebel eine belastbare Aussage darüber, ob die Entscheidungen Auswirkungen auf das Planfeststellungsverfahren haben. „Wir werden auf keinen Fall dieses Verfahren gefährden“, entgegnet Steinruck.

René Puder (AfD) bezeichnet den Neubau als flexibelste Lösung. Die Entscheidung über die Stadtstraße könne später erfolgen. „Insofern sehen wir derzeit kein Informationsproblem.“ Die Grünen im Rat, so Hans-Uwe Daumann, wünschen sich ein belebtes Stadtquartier am jetzigen Rathaus-Standort ohne Trennung zum Hemshof sowie eine Fortsetzung des Grünzugs vom Friedenspark zum Rhein.

Das Grüne Forum und Piraten bezeichnet es als Glücksfall, dass sich durch den Abriss des Rathauses Vorteile für die Stadtstraße ergeben. Der neue Standort sollte noch offengelassen werden, denn auch die Walzmühle sei dafür denkbar, so Raik Dreher. Dies könne bereits binnen fünf Jahren realisierbar sein. „Wir sollen die Entscheidung über den Standort nicht verzögern, zumal die Infos seit langem vorliegen und es keine sinnvolle Alternative gibt“, entgegnet Thomas Schell (FDP). „Der Abriss ist die sinnvollste Sache“, sagt Rainer Metz (FWG). Bürolandschaften würden sich nach Corona verändern, dies könne man mit dem Neubau umsetzen.

Auch die Linken wollen über den neuen Standort noch nicht entscheiden. „Hochhäuser sind Energiefresser und Klimaschleuder“, so Bernhard Wadle-Rohe. Vorbildlich sei das Stadthaus Nord von 1920. „Hier muss kein Stein saniert werden.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020