Ratschläge für Diabetiker

Ludwigshafen.Das Marienkrankenhaus richtet am Samstag, 17. November, einen Diabetestag von 10 bis 13 Uhr im Zentrum für ambulante Rehabilitation (ZAR) in der Steiermarkstraße aus. Ärzte des Diabeteszentrums des Krankenhauses und niedergelassene Mediziner aus der Umgebung informieren zu verschiedenen Themen rund um die Volkskrankheit. Davon sind in Deutschland rund acht Millionen Menschen betroffen.

Die Besucher des Infotags können sich bei Vorträgen etwa über Augen- und Fußerkrankungen bei Diabetes, Insulintherapie und Fettleber informieren. Sie erhalten auch eine kostenfreie Fachberatung etwa durch die Podologie am Marienkrankenhaus und können sich ihren Blutzucker messen lassen. Eine Yogatherapeutin bietet praktische Übungen zur Aufmerksamkeit und Entspannung an.

Zahlr4eiche Unternehmen stellen ihre neuen Diabetiker-Produkte bei dem Infotag vor. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. ott

