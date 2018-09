Ratschläge gegen Trickbetrüger am Telefon

Ludwigshafen.Auch in Ludwigshafen versuchen Trickbetrüger mit einer dreisten Masche, vor allem ältere Leute abzuzocken: Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und täuschen vor, dass Hinweise auf einen geplanten Einbruch vorliegen würden. Zivilpolizisten kämen vorbei, um Bargeld und Wertgegenstände abzuholen und in Sicherheit zu bringen, bis die Bande festgenommen werden könne.

Auf diese Masche machten Mitglieder der Initiative „Wir vom Berliner Platz“ und Polizeibeamte die Passanten aufmerksam und verteilten dazu Infomaterial mit wichtigen Verhaltenstipps. Nach Angaben der Behörden haben Täter auch unter dem Vorwand, dass Ersparnisse auf untergeschobenes Falschgeld oder Spuren geprüft werden sollen, schon hohe Beträge ergaunert. Die Opfer hoben beachtliche Summen vom Konto ab, übergaben es oder überwiesen es ins Ausland.

Besonders irreführend: Die Anrufer rufen oft unter manipulierter Nummer an. Die 110 erscheint auf dem Display. Polizeihauptkommissar Rayk Schomburg weist darauf hin, dass die Ordnungshüter nie unter der 110 anrufen und nicht um Geldherausgabe bitten. Er rät den Betroffenen, nichts über finanzielle Verhältnisse sagen, nichts an Unbekannte herausgeben und stattdessen das Telefonat beenden. „Das ist nicht unhöflich.“

Raffinierte Anrufer

Die Täuschungsmanöver am Telefon häufen sich nach seinen Angaben bundesweit, aber auch in der Region. In der Pfalz wurden im vergangenen Jahr 1620 solcher Fälle gemeldet. 2016 waren es nur 315. Auch in Ludwigshafen nehmen die angezeigten Trickbetrügereien mit falschen Polizeibeamten zu. Im ersten Quartal dieses Jahres wurden 162 Fälle registriert, davon waren die Täter siebenmal erfolgreich. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2017 wurden hingegen 198 Versuche gemeldet.

„Die Betrugsmasche ist besonders lukrativ, weil es um hohe Geldsummen geht“, sagt Schomburg. Nach seinen Angaben rufen die Täter oft aus einem Callcenter im Ausland an. Das Personal sei psychologisch geschult: Wenn die Opfer misstrauisch reagieren, fordert es zu kooperativem Verhalten auf, um die Polizeiarbeit nicht zu behindern. Es warnte sogar schon damit, dass das Opfer sich strafbar machen könne, wenn es nicht mitmache. jug

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018