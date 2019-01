Ratschläge zum Berufseinstieg

Ludwigshafen.50 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen präsentieren sich bei der fünften Ausbildungsbörse der Agentur für Arbeit am Freitag und Samstag, 1./2. Februar in der Rhein-Galerie. Sie stellen jeweils von 10 bis 20 Uhr Angebote für handwerkliche, industrielle und kaufmännische Berufe sowie die Ausbildungsmöglichkeiten bei einem dualen Studium vor.

Schnuppertest bei BASF-Stand

Besucher können auch bei einer Mitmach-Fläche in verschiedene Berufe hineinschnuppern. Beim Berufe-Bingo um 13 Uhr ist Wissen und etwas Glück gefragt. Die Gewinner erhalten Einkaufsgutscheine. Am Freitag stellen Auszubildende um 15 Uhr ihre Berufe vor.

Wer seine Bewerbungsmappe überprüfen lassen möchte, erhält eine Rückmeldung am Stand der Agentur für Arbeit. Zudem liegen Gutscheine für kostenfreie, professionelle Bewerbungsfotos inklusive Friseurbesuch bereit. Das Kontingent ist jedoch begrenzt.

Die BASF bietet wieder Schnuppertests an. Jugendliche, die sich für eine Ausbildung bei der Anilin interessieren, können sich eine Stunde lang auf einen späteren ausführlichen Test des Chemiekonzerns vorbereiten. Dieser Eignungstest in Kurzform beginnt sowohl freitags als auch samstags jeweils um 11 und 14 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig – einfach am Stand der BASF melden oder zur entsprechenden Uhrzeit in den ausgeschilderten Saal kommen, lautet der Hinweis.

Auch Eltern können sich über die Ausbildungschancen bei der BASF informieren. Wissenswertes dazu liefert an beiden Tagen um 12.15 und 15.30 Uhr ein 30-minütiger Vortrag. ott

