Ratschläge zum Wiedereinstieg

Ludwigshafen.Über Teilzeitmodelle beim Wiedereinstieg in den Beruf etwa nach einer Familienphase sowie über Minijobs informiert die Agentur für Arbeit. Die beiden Vorträge werden im Jobcenter (Kaiser-Wilhelm-Straße 52) gehalten. Chancen und Risiken von Minijobs erläutert ein Mitarbeiter der Rentenversicherung am Dienstag, 24. September, um 9.30 Uhr – begleitend zu einer Ausstellung über Minijobs, die bis zum 27. September aufgebaut ist. Am Donnerstag, 26. September, 10.30 Uhr, stellt ein Experte flexible Arbeitsmodelle in Teilzeit vor. Eine Stellenbörse an diesem Tag informiert über Arbeitsmöglichkeiten in der Region. Eine Anmeldung ist nicht nötig. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019