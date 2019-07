Rauch in Garage

Ludwigshafen.Zwei Einsätze in kurzer Zeit musste die Ludwigshafener Feuerwehr in der Nacht auf Sonntag absolvieren. Einer Pressemitteilung zufolge war um 0.22 Uhr in einer Garage in der Bannwasserstraße im Stadtteil Edigheim ein Feuer ausgebrochen. In einem Hof mit mehreren Garagen drang Rauch aus einem geschlossenen Tor.

Die Garage sei mit vielen Gegenständen zugestellt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten sie deshalb unter Atemschutz ausräumen und die Flammen löschen. Das Auto, das in der Garage stand, sei durch die Hitze ebenfalls beschädigt worden. Menschen wurden jedoch nicht verletzt. Zu der Ursache könne man noch keine Angaben machen, so die Feuerwehr. Insgesamt waren drei Fahrzeuge mit 16 Einsatzkräften sowie Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

Polizisten löschen Brand

Nur wenige Minuten zuvor war auch aus Rheingönheim ein Notruf eingegangen. Es hieß, dass dort ein Feuer auf einem Balkon im Neubruch ausgebrochen sei. Vor Ort stellten die Feuerwehrleute fest, dass lediglich ein Bewegungsmelder am Haus Feuer gefangen hatte. Polizisten, die bereits eingetroffen waren, hatten die Flammen bereits mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht und somit größere Schäden verhindert. Im Einsatz waren hier zwei Fahrzeuge mit neun Feuerwehrleuten. fab

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.07.2019