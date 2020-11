Reaktion bleibt aus

Ludwigshafen.Es war keine gute Woche für die Eulen Ludwigshafen: Nach der Pleite bei der HSG Nordhorn-Lingen fing sich der Handball-Bundesligist am Samstag das nächste Negativerlebnis ein. Zu Hause in der Friedrich-Ebert-Halle verloren die Friesenheimer gegen den HC Erlangen mit 26:30 (13:15).

An den 27. Februar dieses Jahres hat Dominik Mappes sicher gute Erinnerungen. Damals steuerte der Spielmacher acht Treffer zum 27:23-Sieg der Eulen beim HC Erlangen bei. Der 25-jährige Rechtshänder spielte eine Saison (2018/2019) für die Franken, bevor er nach Ludwigshafen wechselte. Dementsprechend lag der Fokus am Samstag wieder auf dem 1,91-Meter-Hünen. Doch diesmal konnte Mappes seinem Team keinen Schub geben.

Schlechte Chancenverwertung

„Wir haben zu viele gute Chancen und freie Würfe vergeben. Hinten waren wir nicht konsequent“, befand der Schlüsselspieler. Ob es für ihn eine besondere Partie war, weil es gegen den alten Club ging? „Bei Erlangen spielt ja eigentlich keiner mehr, den ich kenne“, zuckte Mappes mit den Schultern und machte klar, dass für ihn gerade nur die Eulen zählen. Mit denen liegt er wieder auf einem Abstiegsrang. „Wir müssen eben weiter hart arbeiten und uns verbessern, das Spiel wird analysiert, dann geht es weiter“, sagte er.

Nach acht Spielen stehen die Eulen mit drei Punkten auf dem viertletzten Tabellenrang. Ein bisschen hatten die Ludwigshafener am Anfang der vergangenen Woche schon gehofft, dass sie aus den Begegnungen in Nordhorn und gegen Erlangen Punkte holen könnten. Doch die Form stimmte nicht.

Daniel Wernig, der am Samstag drei Siebenmeter verwandelte, aber auch einiges verwarf, sprach das aus, was man aus der Mimik der Eulen-Spieler lesen konnte: „Die Enttäuschung ist schon groß. Wir wollten eine Reaktion auf das Spiel in Nordhorn zeigen, haben aber zu viel vergeben. Auch ich den einen Siebenmeter und die Chance von Außen.“

Erlangens Torhüter Martin Ziemer avancierte letztlich mit 13 Paraden zum Matchwinner. Der 37-Jährige profitierte aber meist vom Unvermögen der Eulen im Abschluss. Auf der anderen Seite erwischten Gorazd Skof und Martin Tomovski einen rabenschwarzen Tag. „Um so ein Spiel zu gewinnen, braucht man eine Top-Leistung der Torhüter, die hatten wir nicht. Sechs Paraden“, haderte Eulen-Trainer Benjamin Matschke, machte aber deutlich: „Das ist kein Vorwurf, das hatten wir in dieser Saison zum ersten Mal.“ Der Coach betont aber weiter das Positive. „Erlangen hat sehr konzentriert gespielt. Ich will meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.“ Das nächste Spiel steigt am Donnerstag in Wetzlar, Matschkes Team ab nächster Saison. bol

