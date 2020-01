Rechtswesen mit Zukunftssorgen

Ludwigshafen.„Mir ist es gelungen, meine Position als Jüngster im Ländervergleich zu halten“, stellte sich Philipp Fernis der Diskussionsrunde im Amtsgericht Ludwigshafen vor. Ansonsten ist es nach Einschätzung des 1982 geborenen Justizstaatssekretärs eher schlecht um den Nachwuchs im Rechtswesen bestellt. Allein am Amtsgericht Ludwigshafen, dem größten der Pfalz, scheiden bis 2030 rund 20 Prozent aller Rechtspfleger und Justizfachwirte aus dem Dienst aus. „Diese Berufe sind vielen unbekannt, während Richter und Anwälte überall präsent sind“, wies der FDP-Politiker auf ein gravierendes Manko hin.

So sieht das auch Nancy Schulze. Die Rechtspflegeranwärterin am Amtsgericht saß mit Nachwuchskollegen mit am Tisch, um die Situation aus der Sicht jüngerer Mitarbeiter zu beleuchten. Im Ludwigshafener „Tatort“ sehe man niemals einen Rechtspfleger. Und in der Schule würden so gut wie keine Bezüge zu juristischen Themen vermittelt, beklagte Kollegin Natalie Engbarth. Dabei gebe es allen Grund, stolz auf seinen Beruf zu sein. Als Rechtspfleger sieht es Jan Hoffmann als seine Aufgabe an, für die Demokratie und die Rechtsordnung einzutreten. Zudem sei es attraktiv, beim dualen Studium schon ab dem ersten Tag Anwärterbezüge zu erhalten.

Auch Kristin Billinger erzählt ihren Freunden gerne, dass sie Justizfachwirtin ist. Dies sei für sie „viel mehr als irgendein Bürojob“. Vom Berufsbild erfahren hat sie allerdings erst aus dem Internet. Eine weitere Ursache für fehlenden Nachwuchs nennt Volker Doll, Leitender Regierungsdirektor am Pfälzischen Oberlandesgericht: „Man bewirbt sich für die Rechtsberufe zentral beim OLG.“ Weil dieses aus historischen Gründen bis heute in Zweibrücken sitzt, melden sich vor allem Bewerber aus der Westpfalz. Dadurch ergeben sich in der Vorderpfalz Lücken. Dabei sei ein späterer Einsatz in der Heimatregion oft möglich, wie OLG-Präsident Bernhard Thurn bestätigt.

Das Positive: Laut Philipp Fernis seien in den letzten Jahren viele neue Anwärterstellen geschaffen worden. Bis dies im Gerichtsalltag durchschlage, vergingen naturgemäß drei bis vier Jahre. Die Nachwuchskräfte am Amtsgericht loben indes die gute Ausstattung, familienfreundliche Arbeitszeiten, die Sicherheit als Beamter sowie die hohe Qualität des dualen Studiums in Schwetzingen. Auch kommt die Digitalisierung in der Justiz an: Prüfungen finden zunehmend elektronisch statt. dtim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.01.2020