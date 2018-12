Reformation in der Vorderpfalz

Ludwigshafen.Wie hat sich die Reformation, die vor rund fünf Jahrhunderten begann, in dem Gebiet des heutigen Ludwigshafens niedergeschlagen? Diese Frage beantwortet Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs, am heutigen Donnerstag, 13. Dezember, 19 Uhr, bei einem kostenlosen Vortrag im Stadtmuseum (Rathaus-Center, erstes OG). In dem Landstrich, der das Ludwigshafener Stadtgebiet umfasst, gab es damals die Stadt Oggersheim und sieben Dörfer. Landesherren waren die Pfälzer Kurfürsten und die Herren von Hirschhorn. Das Stadtmuseum zeigt noch bis Samstag, 19. Januar, die Ausstellung über die Reformation in der Pfalz unter dem Titel „Neuer Himmel. Neue Erde.“ ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018