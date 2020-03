Rehbach-Mündung von Müll befreit

Ludwigshafen.Zehn Helfer haben mit angepackt – und insgesamt zehn Säcke gefüllt: Im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“ hat der Naturschutzbund (NABU) in Ludwigshafen Müll in der Rehbach-Mündung gesammelt. Wegen des hohen Wasserstands seien nicht alle Bereiche zugänglich gewesen, teilte Kirstin Wolk (Foto) mit. Einigen Müll auf Inselchen oder am Ufer des Mündungsbereichs habe man daher nicht einsammeln können. Trotzdem hatten die Naturschützer alle Hände voll zu tun. Sie fanden etwa einen Grill, einen Autoreifen, eine Bratpfanne und komplette „Picknick-Nester“. Am Wegrand hatten Spaziergänger vor allem Verpackungen, Kaugummis und Zigaretten einfach weggeworfen. fab (Bild: RuffLer)

