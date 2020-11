Ludwigshafen.Im Hermann-Löns-Weg in der Gartenstadt haben Unbekannte die Reifen von zwei geparkten Autos zerstochen. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die beiden Wagen gehören einem 45-Jährigen und waren ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/963 21 22 entgegen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 22.11.2020