Reinigungsanlage geht in Betrieb

Ludwigshafen.Welche Schadstoffe befinden sich im Grundwasser? Und wie können diese herausgefiltert werden? Um diese und andere Fragen ging es bei einer Informationsveranstaltung zur Grundwassersanierung der ehemaligen BASF-Deponie Maudach, auf der heute das Industriegebiet „Am unteren Grasweg“ steht. Rainer Ritthaler, Leiter des Bereichs Umwelt, lobte das „rege Interesse der Bürgerschaft“. Denn knapp 50 Interessierte waren in die Gaststätte Alemania gekommen. Auf der ehemaligen Deponie wurden zwischen 1955 und 1966 rund 780 000 Kubikmeter Industrie- und Bauschuttabfälle abgelagert. Nach der Stilllegung entstand darauf das Industriegebiet. Doch dann wurde die ehemalige Deponie zum Sanierungsfall, denn im Abstrom des Grundwassers wurden Grundwasserschäden nachgewiesen.

Das Pflanzenschutzmittel Mecoprop ist insbesondere im südöstlichen Bereich der ehemaligen Deponie aufgetreten und treibt von dort in Richtung der Brunnen der Trinkwassergewinnung für Maudach und Oggersheim. Schon seit 2013 wird die mit Schadstoffen belastete Bodenluft abgesaugt. Seit 2018 wurde an einem zweiten Projekt gearbeitet, das nun fertiggestellt ist und der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Eine 530 Meter lange Schutzwand wurde im Boden verbaut und sorgt dafür, dass das belastete Grundwasser nicht weiterfließen kann. Mit Brunnenanlagen entlang der Mauer wird das Grundwasser abgesaugt und oberirdisch in einer Anlage gefiltert, ehe es ins Abwassersystem eingeleitet wird.

Wand ist 50 Zentimeter dick

„Alles, was wir machen wollten, haben wir gemacht“, sagte Armin Bender zufrieden zu Beginn seiner Ausführungen. Der Gutachter des Büros Björnsen Beratende Ingenieure aus Koblenz erläuterte nochmals detailliert die Problematik und die Lösungsansätze der Wand und der Wasseraufbereitungsanlage. „Von dem, was wir gebaut haben, sehen sie nichts mehr“, bezog er sich auf die unterirdische Wand, die das belastete Grundwasser abfangen soll. In vierwöchiger Kernbauzeit wurde die Wand im sogenannten Mixed-in-Place Verfahren gebaut und hat eine „extrem hohe Dichtigkeit“, so Bender: „Die ist wie eine Betonwand, 50 Zentimeter dick, und die muss in 100 Jahren noch dicht sein.“

Nach der Präsentation konnten die Bürger nachhaken. Und sie hatten zahlreiche Fragen an die Experten, die von der Dauerhaftigkeit der Wand über Erfahrungswerte von vergangenen Projekten bis hin zum Dauerbetrieb der Anlage reichten: „Die Wand erfüllt die Anforderungen, und Erfahrungsberichte gibt es von 20 bis 30 Jahre alten Wänden“, so Bender. Auch auf die Möglichkeit eines Stillstandes der Pumpen und der Filteranlage ging Bender ein und erläuterte die extrem langsame Fließgeschwindigkeit des Grundwassers, bei der erst bei einem längeren Stillstand der Anlage nur geringe Mengen an Grundwasser an der Wand vorbeifließen würden: „Ein so langer Stillstand der Anlage kann ausgeschlossen werden.“

Filteranlage läuft maschinell

Eine Frage bezog sich auch auf die Flächen hinter der Wand und die mögliche Grundwasserabsenkung: „Die Technischen Werke Ludwigshafen fördern aus den Trinkwasserbrunnen 100 Kubikmeter Wasser pro Stunde, wir nur zwei Kubikmeter. Wir werden damit keine Absenkung erreichen,“ so Bender. Beim abschließenden Rundgang konnte die Filteranlage besichtigt werden. Und die läuft computergesteuert ohne menschliches Zutun.

